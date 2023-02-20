Marwan Badredlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Badredlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marwan Badredlin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marwan Badredlin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marwan Badredlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Badredlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marwan Badredlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Badredlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Badredlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Badredlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Badredlin 17 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Marwan Sherif Badredlin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Badredlin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Sportbusiness yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Marwan Badredlin'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marwan Badredlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Badredlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Marwan Badredlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Badredlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Rayyan SC

1 Ocak 2021 yılında Al-Shahania SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Ahli SC

18 Eylül 2021 yılında Al-Shamal SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Ahli SC

Marwan Badredlin kimdir

Marwan Badredlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Badredlin şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Al-Ahli SC (-2018)

Marwan Badredlin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar U23 takımında 21 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marwan Badredlin nereli

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