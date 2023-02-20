Fahad Al Keldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Keldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Al Keldi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Al Keldi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Al Keldi 12 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Katar,Yemen uyrukludur.Gerçek adı da فهد الكلدي / Fahad Ahmed Sheikh Al-Keldi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Al Keldi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahad Al Keldi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Fahad Al Keldi'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Al Keldi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Al Keldi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Al Keldi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Al Keldi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lekhwiya

1 Eylül 2020 yılında Al-Ahli SC

Fahad Al Keldi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Al Keldi şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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