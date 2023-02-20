Jassem Al Sharshani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jassem Al Sharshani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jassem Al Sharshani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jassem Al Sharshani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jassem Al Sharshani 2 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Jassem Mohammed Al-Sharshani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jassem Al Sharshani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jassem Al Sharshani'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jassem Al Sharshani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jassem Al Sharshani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jassem Al Sharshani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jassem Al Sharshani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Al-Ahli SC

Jassem Al Sharshani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jassem Al Sharshani şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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