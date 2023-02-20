Navid Doozandeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Navid Doozandeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Navid Doozandeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Navid Doozandeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Navid Doozandeh 10 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Katar,İran uyrukludur.Gerçek adı da Navid Mohammad Doozandeh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Navid Doozandeh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Navid Doozandeh'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Navid Doozandeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Navid Doozandeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Navid Doozandeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Navid Doozandeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Ahli SC

Navid Doozandeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Navid Doozandeh şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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