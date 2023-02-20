Mohammed Abdulla Al İshaq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abdulla Al İshaq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Abdulla Al İshaq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Abdulla Al İshaq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Abdulla Al İshaq 17 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Abdulla Al İshaq Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Abdulla Al İshaq, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Abdulla Al İshaq'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Abdulla Al İshaq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Abdulla Al İshaq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Abdulla Al İshaq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Abdulla Al İshaq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Ahli SC

Mohammed Abdulla Al İshaq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Abdulla Al İshaq şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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