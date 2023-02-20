Eissa El Nagar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eissa El Nagar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eissa El Nagar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eissa El Nagar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eissa El Nagar {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eissa El Nagar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına - tarihinde katılmıştır. Eissa El Nagar'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eissa El Nagar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eissa El Nagar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eissa El Nagar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eissa El Nagar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eissa El Nagar şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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