Muaaz Al Salemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muaaz Al Salemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muaaz Al Salemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muaaz Al Salemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muaaz Al Salemi 15 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Katar,Bahreyn uyrukludur.Gerçek adı da معاذ السالمي / Muaaz Yahya Al Salem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muaaz Al Salemi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Afif Hasan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muaaz Al Salemi'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Muaaz Al Salemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muaaz Al Salemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muaaz Al Salemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muaaz Al Salemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Wakrah SC

30 Haziran 2017 yılında Al-Gharafa SC

31 Temmuz 2021 yılında Al-Shamal SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ahli SC

Muaaz Al Salemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muaaz Al Salemi şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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