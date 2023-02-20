Omar Ghali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Ghali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Ghali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Ghali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Ghali 12 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Omar Adam Ghali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Ghali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Omar Ghali'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Ghali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Ghali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Ghali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Ghali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Al-Ahli SC

Omar Ghali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Ghali şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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