Abdelilah Hafidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelilah Hafidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelilah Hafidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelilah Hafidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelilah Hafidi 30 Ocak 1992 tarihinde Boujaad şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبد الاله الحافظي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelilah Hafidi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelilah Hafidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdelilah Hafidi'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelilah Hafidi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hafidiabdel18/

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Abdelilah Hafidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelilah Hafidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.65 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdelilah Hafidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelilah Hafidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Raja Casablanca

7 Ocak 2022 yılında Al-Hazem

29 Ocak 2023 yılında Raja Casablanca

Abdelilah Hafidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelilah Hafidi şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdelilah Hafidi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Union Sportive de Boujaad (2003 - 2007)Raja Casablanca (2007 - 2011)

Fas takımında 18 numaralı formasıyla 27 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

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