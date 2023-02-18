Marouane Fakhr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Fakhr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marouane Fakhr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marouane Fakhr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marouane Fakhr 11 Şubat 1989 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marouane Fakhr Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marouane Fakhr, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marouane Fakhr'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marouane Fakhr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marouane Fakhr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marouane Fakhr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marouane Fakhr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2015 yılında Ittihad Tanger

1 Temmuz 2016 yılında CA Khénifra

1 Temmuz 2017 yılında O. Khouribga

3 Ağu 2018 yılında Abha

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ansar

12 Kasım 2020 yılında Mouloudia

25 Ocak 2022 yılında Raja Casablanca

Marouane Fakhr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marouane Fakhr şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.