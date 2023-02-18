Walid Sabbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Sabbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Sabbar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Sabbar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Sabbar 25 Şubat 1996 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da وليد صبار şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Sabbar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Walid Sabbar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Walid Sabbar'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Walid Sabbar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Sabbar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Sabbar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Sabbar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Raja Cas. U23

4 Ağu 2014 yılında Raja Casablanca

13 Ocak 2016 yılında Kawkab Marrak.

30 Haziran 2016 yılında Raja Casablanca

25 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2019 yılında OC Safi

14 Ağu 2021 yılında Emirates Club

2 Ağu 2022 yılında Raja Casablanca

Walid Sabbar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Sabbar şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Walid Sabbar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Raja Casablanca

Fas U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 3 gol atmıştır.

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