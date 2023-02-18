Yousri Bouzok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousri Bouzok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousri Bouzok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousri Bouzok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousri Bouzok 18 Ağu 1996 tarihinde Constantine şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousri Bouzok Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Yousri Bouzok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yousri Bouzok'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yousri Bouzok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousri Bouzok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 950 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yousri Bouzok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousri Bouzok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Paradou AC

1 Ağu 2022 yılında Raja Casablanca

Yousri Bouzok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousri Bouzok şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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