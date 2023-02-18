Mohamed Zrida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Zrida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Zrida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Zrida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Zrida 1 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Zrida Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FLTW yapmaktadır. Mohamed Zrida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Zrida'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Zrida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Zrida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Zrida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Zrida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Raja Cas. U23

1 Ocak 2020 yılında Raja Casablanca

Mohamed Zrida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Zrida şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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