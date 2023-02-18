Abdessamad Badaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdessamad Badaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdessamad Badaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdessamad Badaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdessamad Badaoui 24 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdessamad Badaoui Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Abdessamad Badaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdessamad Badaoui'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdessamad Badaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdessamad Badaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdessamad Badaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdessamad Badaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında JS Soualem

31 Ocak 2022 yılında Raja Casablanca

Abdessamad Badaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdessamad Badaoui şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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