Abdellah Haimoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Haimoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Haimoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdellah Haimoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdellah Haimoud 21 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdellah Haimoud Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LFBA yapmaktadır. Abdellah Haimoud, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Abdellah Haimoud'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdellah Haimoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdellah Haimoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdellah Haimoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdellah Haimoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Wydad AC

Abdellah Haimoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdellah Haimoud şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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