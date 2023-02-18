Bouly Junior Sambou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bouly Junior Sambou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bouly Junior Sambou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bouly Junior Sambou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bouly Junior Sambou 1 Aralık 1998 tarihinde Bignona şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bouly Junior Sambou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini L&P International Soccer yapmaktadır. Bouly Junior Sambou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bouly Junior Sambou'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bouly Junior Sambou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bouly Junior Sambou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bouly Junior Sambou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bouly Junior Sambou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Teungueth FC

14 Ekim 2020 yılında ASC Jaraaf

29 Ağu 2022 yılında Wydad AC

Bouly Junior Sambou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bouly Junior Sambou şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

2018/2019 (EJ Fatick, D2 Senegal) : 11 goals, 5 assists.2019/2020 (Teungueth, D1 Senegal) : 7 goals and 3 assists in 13 games.2020/2021 (Jaraaf, D1 Senegal) : 8 goals and 3 assists in 15 games.2021/2022 (Jaraaf, D1 Senegal) : 9 goals in 14 games.

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.