Bouly Junior Sambou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bouly Junior Sambou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bouly Junior Sambou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bouly Junior Sambou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bouly Junior Sambou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bouly Junior Sambou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bouly Junior Sambou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bouly Junior Sambou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bouly Junior Sambou 1 Aralık 1998 tarihinde Bignona şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bouly Junior Sambou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini L&P International Soccer yapmaktadır. Bouly Junior Sambou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bouly Junior Sambou'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bouly Junior Sambouboyu ve yaşı kaç

Bouly Junior Sambou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bouly Junior Sambou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Bouly Junior Sambou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bouly Junior Sambou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Teungueth FC

14 Ekim 2020 yılında ASC Jaraaf

29 Ağu 2022 yılında Wydad AC

Bouly Junior Sambou kimdir

Bouly Junior Sambou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bouly Junior Sambou şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

2018/2019 (EJ Fatick, D2 Senegal) : 11 goals, 5 assists.
2019/2020 (Teungueth, D1 Senegal) : 7 goals and 3 assists in 13 games.
2020/2021 (Jaraaf, D1 Senegal) : 8 goals and 3 assists in 15 games.
2021/2022 (Jaraaf, D1 Senegal) : 9 goals in 14 games.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bouly Junior Sambou nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Ayoub El Malyani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Malyani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayoub El Malyani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Malyani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Numan Kurdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Numan Kurdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Numan Kurdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Numan Kurdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soulaimane El Bouchqali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soulaimane El Bouchqali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soulaimane El Bouchqali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soulaimane El Bouchqali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Joksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Joksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Joksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Joksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!