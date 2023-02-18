Jalal Daoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalal Daoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jalal Daoudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jalal Daoudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jalal Daoudi 17 Ağu 1988 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jalal Daoudi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jalal Daoudi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jalal Daoudi'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jalal Daoudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jalal Daoudi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jalal Daoudi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jalal Daoudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2011 yılında Difaâ El Jadida

5 Eylül 2013 yılında FUS Rabat

26 Temmuz 2015 yılında Hassania

10 Temmuz 2019 yılında Al-Raed

1 Şubat 2021 yılında FAR Rabat

30 Ağu 2021 yılında Wydad AC

Jalal Daoudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jalal Daoudi şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.