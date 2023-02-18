Arsene Zola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsene Zola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arsene Zola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arsene Zola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arsene Zola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsene Zola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsene Zola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsene Zola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsene Zola 23 Şubat 1996 tarihinde Lubumbashi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Arsène Zola Kiaku şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsene Zola Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Arsene Zola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 21 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Arsene Zola'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Arsene Zolaboyu ve yaşı kaç

Arsene Zola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsene Zola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Arsene Zola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsene Zola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında TP Mazembe II

1 Ocak 2015 yılında Katumbi

1 Ocak 2016 yılında TP Mazembe

14 Ocak 2022 yılında SCC Mohammedia

21 Ağu 2022 yılında Wydad AC

Arsene Zola kimdir

Arsene Zola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsene Zola şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mazembe (-2012), Katumbi Football Academy (2015)

Arsene Zola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Arsene Zola nereli

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