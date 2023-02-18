Souhail Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souhail Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souhail Amri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souhail Amri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souhail Amri 27 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souhail Amri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Souhail Amri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 7 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Souhail Amri'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Souhail Amri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Souhail Amri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Souhail Amri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souhail Amri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2022 yılında Wydad AC

Souhail Amri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souhail Amri şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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