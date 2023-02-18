Muaid Ellafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muaid Ellafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muaid Ellafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muaid Ellafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muaid Ellafi 7 Mart 1996 tarihinde Tripoli şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Libya uyrukludur.Gerçek adı da Muaid Salem Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muaid Ellafi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muaid Ellafi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 26 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Muaid Ellafi'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muaid Ellafi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muaidellafi/

Muaid Ellafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muaid Ellafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Muaid Ellafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muaid Ellafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2016 yılında Santa Clara

1 Temmuz 2016 yılında Al-Ahly Tripoli

8 Ocak 2018 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Aralık 2018 yılında USM Alger

26 Ekim 2020 yılında Wydad AC

Muaid Ellafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muaid Ellafi şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Muaid Ellafi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Libya takımında 23 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 8 gol atmıştır.

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