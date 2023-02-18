Ayoub El Amloud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Amloud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub El Amloud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub El Amloud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub El Amloud 8 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أيوب العملود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub El Amloud Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ayoub El Amloud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 12 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Ayoub El Amloud'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayoub El Amloud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub El Amloud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ayoub El Amloud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub El Amloud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2018 yılında Wydad AC

Ayoub El Amloud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub El Amloud şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Ayoub El Amloud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 2 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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