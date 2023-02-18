Taha Mourid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taha Mourid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taha Mourid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taha Mourid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taha Mourid 4 Mart 2002 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taha Mourid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taha Mourid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Taha Mourid'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Taha Mourid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taha Mourid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taha Mourid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taha Mourid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2019 yılında WAC Reserve

1 Kasım 2020 yılında Wydad AC

Taha Mourid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taha Mourid şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Taha Mourid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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