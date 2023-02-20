Abdullah Khateeb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Khateeb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Khateeb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Khateeb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Khateeb 12 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله الخطيب / Abdullah Ahmed Hassan Khateeb şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Khateeb Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Khateeb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 20 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Abdullah Khateeb'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Khateeb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Khateeb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Khateeb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Khateeb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2017 yılında Khaleej

30 Haziran 2018 yılında Al-Ahli U23

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ahli SFC

20 Ağustos 2019 yılında Ettifaq FC

Abdullah Khateeb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Khateeb şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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