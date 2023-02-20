Sanousi Al Hawsawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanousi Al Hawsawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanousi Al Hawsawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sanousi Al Hawsawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sanousi Al Hawsawi 8 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Sanousi Mohammed Al-Hawsawi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sanousi Al Hawsawi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sanousi Al Hawsawi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sanousi Al Hawsawi'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sanousi Al Hawsawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sanousi Al Hawsawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sanousi Al Hawsawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sanousi Al Hawsawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sanousi Al Hawsawi şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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