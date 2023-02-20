İbrahim Mohannashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Mohannashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Mohannashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Mohannashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Mohannashi 18 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Mohannashi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BFM yapmaktadır. İbrahim Mohannashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İbrahim Mohannashi'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Mohannashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Mohannashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Mohannashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Mohannashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2019 yılında Ettifaq FC

İbrahim Mohannashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Mohannashi şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

İbrahim Mohannashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 20 numaralı formasıyla 7 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U23 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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