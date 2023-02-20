Saad Al Khairy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Khairy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Al Khairy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Al Khairy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Al Khairy 21 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سعد خيري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Al Khairy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saad Al Khairy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Saad Al Khairy'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saad Al Khairy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Al Khairy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Al Khairy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Al Khairy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ettifaq FC

26 Eylül 2020 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2021 yılında Ettifaq FC

Saad Al Khairy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Al Khairy şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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