Berat Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berat Ozdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berat Ozdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berat Ozdemir 23 Mayıs 1998 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türk uyrukludur.Gerçek adı da Berat Ayberk Özdemir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berat Ozdemir Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEK Football yapmaktadır. Berat Ozdemir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Berat Ozdemir'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Berat Ozdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ozdemirberat5

http://www.instagram.com/beratayberkozdemir5/

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Berat Ozdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berat Ozdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Berat Ozdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berat Ozdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında G.Birliği U19

1 Temmuz 2016 yılında G.Birliği U21

12 Ocak 2017 yılında Hacettepe

30 Haziran 2018 yılında G.Birliği U21

1 Temmuz 2018 yılında Gençlerbirliği

5 Ocak 2021 yılında Trabzonspor

9 Ağustos 2022 yılında Ettifaq FC

Berat Ozdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berat Ozdemir şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Berat Ozdemir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Genclerbirligi SK (2008-2016)

Türkiye takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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