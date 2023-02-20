Fahd Ghazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahd Ghazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fahd Ghazi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fahd Ghazi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Fahd Ghazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahd Ghazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fahd Ghazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahd Ghazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahd Ghazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahd Ghazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahd Ghazi 1 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Fahd Ghazi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahd Ghazi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahd Ghazi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fahd Ghazi'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fahd Ghazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahd Ghazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Fahd Ghazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahd Ghazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Hilal SFC

30 Ocak 2017 yılında Al-Shabab

31 Ocak 2020 yılında Ettifaq FC

Fahd Ghazi kimdir

Fahd Ghazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahd Ghazi şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fahd Ghazi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Saad Yaslam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Yaslam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saad Yaslam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Yaslam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Fjeldberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Fjeldberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Fjeldberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Fjeldberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sulaiman Hazazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulaiman Hazazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sulaiman Hazazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulaiman Hazazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Solomon Asante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Asante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Solomon Asante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Asante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!