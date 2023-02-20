Fahd Ghazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahd Ghazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahd Ghazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahd Ghazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahd Ghazi 1 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Fahd Ghazi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahd Ghazi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahd Ghazi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fahd Ghazi'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fahd Ghazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahd Ghazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahd Ghazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahd Ghazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Hilal SFC

30 Ocak 2017 yılında Al-Shabab

31 Ocak 2020 yılında Ettifaq FC

Fahd Ghazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahd Ghazi şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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