Rayan Al Bloushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Al Bloushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan Al Bloushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan Al Bloushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan Al Bloushi 27 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Rayan Darwish M. Al-Bloushi/ ريان البلوشي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan Al Bloushi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blue Line yapmaktadır. Rayan Al Bloushi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rayan Al Bloushi'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rayan Al Bloushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayan Al Bloushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rayan Al Bloushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayan Al Bloushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Ettifaq FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2022 yılında Ettifaq FC

Rayan Al Bloushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan Al Bloushi şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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