Vitinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitinho 9 Ekim 1993 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Vinícius Coelho dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vitinho'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vitinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vittinho/

Vitinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vitinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Botafogo

1 Eylül 2013 yılında CSKA Moskova

16 Ocak 2015 yılında Internacional

31 Aralık 2016 yılında CSKA Moskova

30 Temmuz 2018 yılında Flamengo

29 Ağustos 2022 yılında Ettifaq FC

Vitinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitinho şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Vitinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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