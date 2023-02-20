Abdullah Al Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Saleh 15 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبد الله الصالح şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Saleh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Saleh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Saleh'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Saleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ettifaq FC

Abdullah Al Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Saleh şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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