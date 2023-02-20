Robin Quaison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Quaison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Quaison kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robin Quaison ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robin Quaison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Quaison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Quaison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Quaison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Quaison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Quaison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Quaison 9 Ekim 1993 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsveç,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Robin Kwamina Quaison şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Quaison Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Robin Quaison, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robin Quaison'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robin Quaison Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/quaison/

Robin Quaison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Quaison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robin Quaison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Quaison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında AIK U19

1 Ocak 2011 yılında AIK

7 Şubat 2011 yılında AFC Eskilstuna

1 Aralık 2011 yılında AIK

18 Temmuz 2014 yılında Palermo

31 Ocak 2017 yılında Mainz

8 Temmuz 2021 yılında Ettifaq FC

Robin Quaison kimdir

Robin Quaison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Quaison şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Järva SK (1998-2000), AIK Solna (2000-12/2010)

Robin Quaison Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 22 numaralı formasıyla 23 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 12 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robin Quaison nereli

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