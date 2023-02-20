Abdulrahman Al Obaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Obaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Obaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Obaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Obaid 30 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالرحمن العبيد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Obaid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Al Obaid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Obaid'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Obaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Obaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 975 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Al Obaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Obaid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Qadsiah FC

13 Ocak 2018 yılında Al-Nassr FC

9 Ocak 2022 yılında Al-Hilal SFC

9 Temmuz 2022 yılında Ettifaq FC

30 Haziran 2023 yılında Al-Hilal SFC

Abdulrahman Al Obaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Obaid şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Abdulrahman Al Obaid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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