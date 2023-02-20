Mohammed Al Kuwaykibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Kuwaykibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Kuwaykibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Kuwaykibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Kuwaykibi 2 Aralık 1994 tarihinde Sakakah şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد الكويكبي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Kuwaykibi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Kuwaykibi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Kuwaykibi'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Kuwaykibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Kuwaykibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Kuwaykibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Kuwaykibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2016 yılında Ettifaq FC U23

1 Temmuz 2017 yılında Ettifaq FC

Mohammed Al Kuwaykibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Kuwaykibi şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed Al Kuwaykibi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Orobah FC (-2012)

Suudi Arabistan takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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