Saeed Al Mowalad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Mowalad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Al Mowalad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Al Mowalad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Al Mowalad 9 Mart 1991 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سعيد المولد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Al Mowalad Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saeed Al Mowalad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saeed Al Mowalad'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saeed Al Mowalad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Al Mowalad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Al Mowalad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Al Mowalad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2012 yılında Al-Ahli SFC

8 Ocak 2015 yılında Al-Ittihad Club

3 Temmuz 2015 yılında Farense

11 Ağustos 2016 yılında Al-Raed

4 Ocak 2017 yılında Al-Ahli SFC

1 Temmuz 2021 yılında Ettifaq FC

Saeed Al Mowalad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Al Mowalad şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Saeed Al Mowalad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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