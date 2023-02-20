Abdullah Al Oaisher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Oaisher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Al Oaisher kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdullah Al Oaisher ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdullah Al Oaisher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Oaisher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Al Oaisher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Oaisher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Oaisher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Oaisher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Oaisher 13 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله العويشير şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Oaisher Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Oaisher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Oaisher'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Oaisher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Oaisher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdullah Al Oaisher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Oaisher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Nassr FC

17 Şubat 2019 yılında Ohod Al-Medina

14 Temmuz 2019 yılında Al-Shabab

6 Ekim 2020 yılında Al-Nassr FC

16 Ekim 2020 yılında Al-Wehda FC

Abdullah Al Oaisher kimdir

Abdullah Al Oaisher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Oaisher şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Abdullah Al Oaisher nereli

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