Bela Mousa Ali Al Dawaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bela Mousa Ali Al Dawaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bela Mousa Ali Al Dawaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bela Mousa Ali Al Dawaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bela Mousa Ali Al Dawaa 12 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bela Mousa Ali Al Dawaa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına - tarihinde katılmıştır. Bela Mousa Ali Al Dawaa'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bela Mousa Ali Al Dawaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bela Mousa Ali Al Dawaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bela Mousa Ali Al Dawaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bela Mousa Ali Al Dawaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bela Mousa Ali Al Dawaa şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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