Hamed Al Ghamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamed Al Ghamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamed Al Ghamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamed Al Ghamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamed Al Ghamdi 2 Nisan 1999 tarihinde Dammam şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حامد الغامدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamed Al Ghamdi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamed Al Ghamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 3 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hamed Al Ghamdi'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamed Al Ghamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamed Al Ghamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamed Al Ghamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamed Al Ghamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2019 yılında Ettifaq FC

Hamed Al Ghamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamed Al Ghamdi şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hamed Al Ghamdi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Ettifaq (-2019)

Suudi Arabistan takımında 19 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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