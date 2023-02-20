Ali Abdullah Hazazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Abdullah Hazazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Abdullah Hazazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Abdullah Hazazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Abdullah Hazazi 18 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da علي عبدالله هزازي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Abdullah Hazazi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Abdullah Hazazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 4 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ali Abdullah Hazazi'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Abdullah Hazazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Abdullah Hazazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Abdullah Hazazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Abdullah Hazazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2017 yılında Ettifaq FC

Ali Abdullah Hazazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Abdullah Hazazi şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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