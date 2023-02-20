Marcel Tisserand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Tisserand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Tisserand kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcel Tisserand ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcel Tisserand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Tisserand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Tisserand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Tisserand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Tisserand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Tisserand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Tisserand 10 Ocak 1993 tarihinde Meaux şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kongo DC,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Jany Emile Tisserand şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Tisserand Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Marcel Tisserand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Tisserand'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcel Tisserand Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TISSERAND32

http://instagram.com/tisserand32_officiel/

Marcel Tisserand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Tisserand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcel Tisserand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Tisserand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Monaco B

1 Temmuz 2013 yılında Monaco

20 Ocak 2014 yılında Lens

30 Haziran 2014 yılında Monaco

26 Temmuz 2014 yılında Toulouse

30 Haziran 2016 yılında Monaco

31 Ağustos 2016 yılında FC Ingolstadt

22 Ağustos 2017 yılında Wolfsburg

30 Haziran 2018 yılında FC Ingolstadt

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsburg

15 Eylül 2020 yılında Fenerbahçe

21 Ağustos 2022 yılında Ettifaq FC

Marcel Tisserand kimdir

Marcel Tisserand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Tisserand şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

INF Clairefontaine (2006-2009), AS Monaco (2009-2011)

Marcel Tisserand Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 0 gol atmıştır.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti U21 takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcel Tisserand nereli

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