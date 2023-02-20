Majed Al Najrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majed Al Najrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majed Al Najrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Majed Al Najrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Majed Al Najrani 25 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da ماجد النجراني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Majed Al Najrani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Majed Al Najrani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Majed Al Najrani'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Majed Al Najrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Majed Al Najrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Majed Al Najrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Majed Al Najrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Hilal SFC

23 Ağustos 2018 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2019 yılında Al-Hilal SFC

1 Temmuz 2019 yılında Ettifaq FC

Majed Al Najrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Majed Al Najrani şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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