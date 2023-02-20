Youssoufou Niakate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssoufou Niakate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Youssoufou Niakate kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Youssoufou Niakate ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Youssoufou Niakate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssoufou Niakate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Youssoufou Niakate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssoufou Niakate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssoufou Niakate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssoufou Niakate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssoufou Niakate 16 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssoufou Niakate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Youssoufou Niakate, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Youssoufou Niakate'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Youssoufou Niakate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssoufou Niakate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Youssoufou Niakate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssoufou Niakate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2012 yılında Aubervilliers

1 Temmuz 2014 yılında US Avranches

14 Ocak 2016 yılında US Créteil-L

28 Temmuz 2017 yılında US Boulogne

30 Temmuz 2018 yılında Union SG

24 Temmuz 2019 yılında Al-Wehda FC

30 Ağustos 2021 yılında Al-Ittihad Club

14 Ocak 2022 yılında Al-Wehda FC

22 Ocak 2022 yılında Ettifaq FC

Youssoufou Niakate kimdir

Youssoufou Niakate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssoufou Niakate şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Youssoufou Niakate nereli

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