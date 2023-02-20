Mohamed Al Haety kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Haety Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Haety adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Haety Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Haety 10 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد أحمد الحائطي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Haety Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Al Haety, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Haety'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Haety Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Haety isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Haety Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Haety Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Haety şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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