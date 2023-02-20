Ahmed Al Ghamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Ghamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Ghamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Ghamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Ghamdi 20 Eylül 2001 tarihinde Jaddah şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mazen Al-Ghamdi/ احمد مازن الغامدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Ghamdi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Al Ghamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Ghamdi'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Ghamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Ghamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Al Ghamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Ghamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2019 yılında Pacific FC

23 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2020 yılında Ettifaq FC U23

31 Ocak 2020 yılında Ettifaq FC

Ahmed Al Ghamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Ghamdi şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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