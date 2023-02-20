Naim Sliti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naim Sliti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naim Sliti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naim Sliti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naim Sliti 27 Temmuz 1992 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Tunus,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naim Sliti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FW SPORTS CONSEILS yapmaktadır. Naim Sliti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 11 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Naim Sliti'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Naim Sliti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naim Sliti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Naim Sliti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naim Sliti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CS Sedan B

14 Nisan 2011 yılında CS Sedan

6 Ağustos 2013 yılında Paris FC

1 Temmuz 2014 yılında Red Star FC

31 Ağustos 2016 yılında LOSC Lille

30 Haziran 2017 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille

25 Temmuz 2017 yılında Dijon

30 Haziran 2018 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2018 yılında Dijon

11 Ağustos 2019 yılında Ettifaq FC

Naim Sliti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naim Sliti şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Naim Sliti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aubagne FC (-2004)Olympique de Marseille (2004-2007)CS Sédan Ardennes (2007-2010)

Tunus takımında 23 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 70 maçta 14 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.