Ali Fouad Masrahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Fouad Masrahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Fouad Masrahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Fouad Masrahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Fouad Masrahi 13 Ekim 2001 tarihinde Riad şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da علي قؤاد مسرحي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Fouad Masrahi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Fouad Masrahi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Fouad Masrahi'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Fouad Masrahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Fouad Masrahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Fouad Masrahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Fouad Masrahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ettifaq FC

Ali Fouad Masrahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Fouad Masrahi şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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