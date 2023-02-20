Abdullah Al Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Salem 19 Aralık 1992 tarihinde Saihat şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله السالم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Salem Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Salem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 26 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Salem'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 875 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2012 yılında Ettifaq FC

30 Haziran 2013 yılında Khaleej

2 Temmuz 2017 yılında Al-Fayha

3 Şubat 2019 yılında Al-Nassr FC

30 Haziran 2019 yılında Al-Fayha

31 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2020 yılında Ettifaq FC

Abdullah Al Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Salem şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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