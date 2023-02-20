Darko Velkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Velkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darko Velkovski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darko Velkovski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darko Velkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Velkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darko Velkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Velkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Velkovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Velkovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Velkovski 21 Haziran 1995 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Дарко Велковски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Velkovski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sasa Bratic yapmaktadır. Darko Velkovski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Velkovski'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darko Velkovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Velkovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darko Velkovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Velkovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2015 yılında Vardar

13 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka

31 Ağustos 2022 yılında Ettifaq FC

Darko Velkovski kimdir

Darko Velkovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Velkovski şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Makedonija Gjorce Petrov, Rabotnicki Skopje

Darko Velkovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 14 numaralı formasıyla 18 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 3 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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Darko Velkovski nereli

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