Faisal Al Ghamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faisal Al Ghamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faisal Al Ghamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faisal Al Ghamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faisal Al Ghamdi 13 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faisal Al Ghamdi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faisal Al Ghamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına - tarihinde katılmıştır. Faisal Al Ghamdi'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faisal Al Ghamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faisal Al Ghamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Faisal Al Ghamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faisal Al Ghamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faisal Al Ghamdi şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.