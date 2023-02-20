Fahad Khalid Al Dossari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Khalid Al Dossari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Khalid Al Dossari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Khalid Al Dossari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Khalid Al Dossari 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da فهد خالد الدوسري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Khalid Al Dossari Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blue Line yapmaktadır. Fahad Khalid Al Dossari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına - tarihinde katılmıştır. Fahad Khalid Al Dossari'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Khalid Al Dossari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Khalid Al Dossari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Khalid Al Dossari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Khalid Al Dossari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Khalid Al Dossari şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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